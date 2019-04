Foot-Motion-Controller 3dRudder für Playstation VR im Juni

Diesen Juni veröffentlicht Sony 3dRudder-Foot-Motion-Controller für Playstation VR wird euer Erlebnis von mehr als 30 kompatiblen PSVR-Spielen noch aufregender gestalten. Die Idee für den Controller hat ihren Ursprung in der Architektur. „Ich bin selbst Architekt", sagt Valerio Bonora, Mitbegründer des Unternehmens, als Erklärung für die Ursprünge des Peripheriegeräts. „Vor zehn Jahren war ich dafür verantwortlich, die Metallarbeiten eines historischen Bauwerks in Paris neu zu gestalten. Ich saß an meinem Computer und benutzte meine Hände, um rein- und rauszuzoomen und das Gerüst immer wieder zu drehen, während ich es gestaltete. Irgendwann taten meine Handgelenke weh und ich dachte nur: ‚Das alles wäre wesentlich effizienter, wenn ich mich mit meinen Füßen in meinem Projekt bewegen könnte, während meine Hände sich auf die Gestaltung konzentrieren.' So fing ich an, das erste Konzept für einen Motion-Controller für Füße zu entwerfen."

Zehn Jahre später haben wir 3dRudder, der in ein paar Wochen am 17. Juni 2019 für PS4 erscheint. Das Design des Peripheriegeräts wirkt absurd. Auf der oberen Seite des Geräts befindet sich eine dünne, kreisförmige Plattform (weniger als 35 cm breit und 7 cm hoch), auf der ihr eure Füße platzieren könnt. Diese Plattform befindet sich auf einer gewölbten Unterseite. Diese Kombination ermöglicht extrem intuitive Bewegungen: Ihr neigt eure Füße einfach in die Richtung, in die ihr euch bewegen möchtet.

Links, um nach links zu gehen, nach vorne, um nach vorne zu gehen, und so weiter. Je stärker die Neigung ist, desto schneller bewegt ihr euch. Dies ermöglicht lebensechte Bewegungen. Ihr könnt geradeaus gehen, um eine Ecke laufen oder genau dort stehen bleiben, wo ihr möchtet - und das alles in flüssigen und nahtlosen Bewegungen. Keine Sticks, keine Tasten. In dem Gerät befinden sich IMU- und Drucksensoren, die eure Bewegungen erfassen und ins Spiel übertragen. Wir haben den 3dRudder schon bei verschiedenen Shows und Events vorgeführt und alle, die ihn getestet haben, haben die flüssigen Bewegungen gelobt.

Da sich die Bewegungssteuerung jetzt an euren Füßen befindet, habt ihr beide Hände für andere Aktionen frei. Ihr könnt euch somit gleichzeitig bewegen und Handlungen ausführen. Stellt euch einmal vor, ihr würdet einen Ego-Shooter spielen und haltet dabei einen PS Move-Controller in jeder Hand. Dann steht ihr unter Beschuss. Dank des 3dRudders könnt ihr einfach eure Füße verwenden, um Angriffen auszuweichen. Die Hände bleiben frei und ihr könnt euch ganz darauf konzentrieren, das Feuer zu erwidern, während ihr euch nach weiteren Gegnern umschaut. Es ist einfach ein noch eindringlicheres Erlebnis.

Zum Start stehen mehr als 30 kompatible PS VR-Spiele bereit. Bisher sind folgende Spiele bestätigt:

Immortal Legacy: The Jade Cypher

Undead Citadel

Sairento VR

Ultrawings VR

Bow to Blood

Pirate Flight

DWVR

The Wizards-Enhanced edition

Red Matter

Operation Warcade

Beat Blaster

Honor and Duty : D-Day

Honor and Duty : Arcade Edition

Nature Treks

Mind Labyrinth

Scraper VR

Affected : The Manor

Telefrag VR

TrainerVR

Proze

Darkness Roller Coaster

Vertigo-Home

Contagion VR

Shadow Legend

Blind

Damit ihr mit dem 3dRudder spielen könnt, müsst ihr ihn nur via USB mit eurer PS4-Konsole verbinden. Eine weitere Installation ist nicht nötig. Das Gerät ist mit dem PlayStation Move-Controller, dem PS VR-Ziel-Controller und dem Dualshoch 4 Wireless-Controller kompatibel und kombinierbar. Das Teil kostet 119 Euro und kann hier vorbestellt werden.