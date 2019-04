Good Shepherd Entertainment kauft Entwickler Artificer

Auf der Spielekonferenz Reboot Develop Blue gab der Indie-Publisher Good Shepherd Entertainment bekannt, dass er eine Mehrheitsbeteiligung an Artificer erworben hat, einem neuen Warschauer Spieleentwicklungsstudio, das vom Kernteam, welches für Hard West und Phantom Doctrine verantwortlich ist, gegründet wurde. Artificer ist damit bereits bestens dafür gerüstet, weit über der eigenen Gewichtsklasse zu spielen: Das Team besteht aus über 30 preisgekrönten Branchenveteranen, die zuvor an zahlreichen renommierten Titeln wie der Call of Juarez- und der Dead Island-Serie gearbeitet haben.

"Wir haben uns Artificer als einen Ort vorgestellt, an dem versierte Handwerker ihre Liebe zu ihrer Arbeit in Projekte einbringen können. Projekte, an die sie von ganzem Herzen glauben und dies auf nachhaltige Weise tun. Ich freue mich sehr, sagen zu können, dass wir bereits ein engmaschiges Team aufgebaut haben, das hart an unserem ersten Projekt arbeitet", sagt Kacper Szymczak, Creative Director bei Artificer. Details über Artificers erstes Projekt werden in Kürze veröffentlicht - und Good Shepherd wird dann auch Infos über seinen neuesten, großen Videospieltitel enthüllen, der Anfang Mai bekanntgegeben werden soll.