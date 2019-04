Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben bestätigt, dass Remnant: From the Ashes am 20. August 2019 für Xbox One, Playstation 4 und Steam erscheint. Remnant: From the Ashes, entwickelt von Gunfire Games, ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in vier verschiedenen Welten mit gefährlichen Bewohnern spielt.