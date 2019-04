US-Bericht beleuchtet Entwicklungsdrama von Dragon Age 4

Dragon Age 4 wurde offiziell enthüllt im letzten Dezember nach vielen Spekulationen, dass Bioware an der Fortsetzung arbeitet. Und nachdem die US-Website Kotaku bereits über die problematische Entwicklung von Anthem berichtet hatte, folgte nun ein ähnlicher Beitrag über die Entwicklung von Dragon Age 4.

Im Anthem-Bericht fanden wir heraus, dass Dragon Age 4 als Project Joplin begann, dann aber unter dem Codenamen Morrison neu gestartet wurde, als fast alle Ressourcen verschoben wurden, um Anthem zu beenden. Dieser Neustart erfolgte dem Bericht zufolge im Oktober 2017 - und Dragon Age 4 befindet sich derzeit in der Entwicklung im Büro in Edmonton.

Dem Bericht zufolge hatte das Team jedoch das Gefühl, mit Joplin gute Fortschritte zu machen, indem es die Werkzeuge und den Umfang mit Ideen festhielt, die das Studio begeisterten. Dies geschah nach einer problematischen Entwicklung für Dragon Age: Inquisition, die auch Probleme mit technischen Mängeln der Frostbite Engine, dem Multiplayermodus und der Produktion für fünf Plattformen hatte.

Der Executive Producer Mark Darrah und Kreativdirektor Mike Laidlaw (der Bioware 2017 verließ) berichteten dem Team, dass sie bei der Entwicklung von Dragon Age: Inquisition Fehler gemacht hätten und dass sich die Dinge in Zukunft ändern würden, wobei der Schwerpunkt darauf lag, den Entwicklern eine klare Vision zu vermitteln. Nachdem der Trespasser DLC veröffentlicht wurde, teilte sich das Team in Dragon Age 4 und Mass Effect: Andromeda auf.

Mit dem Joplin-Konzept hatte das Team Werkzeuge und Produktionspipelines von Dragon Age: Inquisition zur Verfügung, die es zu verbessern hoffte, indem es schnell Prototypingideen entwickelte. Zu den Änderungen gehörten die Beibehaltung regelmäßiger On-Boarding-Dokumente und -Verfahren, damit die Mitglieder des Teams schneller auf den neuesten Stand kommen konnten, sowie eine Entscheidungsmentalität, bei der "die zweitbeste Wahl weitaus besser war, als keine Entscheidung zu treffen und Unklarheiten zu hinterlassen, während die Menschen auf eine Entscheidung warteten", so eine projektnahe Quelle.

Nachdem das Team von Joplin zur Hilfe bei Andromeda versetzt worden war, wurden sie dann wieder zur Hilfe bei Anthem weiterversetzt, wobei ein kleineres Team mit Anthem-Tools und dessen Codebasis die Arbeit an Morrison begann und das Spiel bildete, das wir jetzt kennen. Dies ist geplant, um ein Live-Service-Element zu haben. Sie begannen von Grund auf neu, wobei das Management angeblich sagte, dass es nicht durch bereits für Joplin ausgegebenes Geld belastet werden möchte. Matt Goldman, Art Director bei Dragon Age: Inquisition, übernahm die Position des Creative Director, und Darrah wurde Executive Producer.

Was die Einzelheiten darüber betrifft, wie dieser Live-Service funktionieren wird, so wissen wir immer noch keine Details darüber. Einige Quellen haben gesagt, dass es "Anthem mit Drachen" ist, während eine andere sagte: "Die Idee war, dass Anthem das Onlinespiel sein würde und dass Dragon Age und Mass Effect, während sie mit Online-Portionen experimentieren können, genau das nicht sind, was sie als Franchise definiert. Ich glaube nicht, dass du sehen wirst, wie wir diese Franchise komplett ändern."

Eine andere Quelle fügte hinzu, dass die Hauptgeschichte für Einzelspieler konzipiert sein würde und die Mehrspieler-Elemente da wären, um die Leute für die Inhalte nach dem Start in der Nähe zu halten. Eine Idee, die für den Multiplayer diskutiert wird, sind Begleiter, die von den Gästen über eine Drop-in/Drop-out-Kooperative gesteuert werden, sowie Quests, die sich aufgrund der Entscheidungen der gesamten Spielerbasis ändern können.