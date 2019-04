Stage-Builder für Super Smash Bros. Ultimate aufgetaucht

Wollt ihr den Stage-Builder für Super Smash Bros. Ultimate im Gameplay-Video bestaunen? Nun, das geht hier. Zumindest sind in diesem neuen TV-Werbespot von Nintendo schon einige Elemente des Levelbau-Tools sichtbar. Im Werbespot ist neben den Optionen Mii Fighter und Amiibo schon früh im Video eine Stage-Builder-Option zu sehen, ganz rechts oben. Und während es eine seltsame Art wäre, das Feature bekannt zu machen, sind auch schon seltsamere Dinge passiert. Da die Funktion scheinbar menügegliedert ist, würde man annehmen, dass der Modus in Kürze ins Spiel kommt, aber nur die Zeit wird es zeigen.

