Twitch-Streamer CohhCarnage schafft 2000-Tage-Stream - und macht jetzt Pause

Variety-Streamer CohhCarnage erreichte kürzlich einen exorbitanten Meilenstein mit einem 2000 Tage währenden Dauer-Streaming via Twitch auf seinem Kanal mit mittlerweile über 1,1 Millionen Followern. Erst vor wenigen Tagen nahm er sich dann mal seinen ersten freien Tag, nachdem er ein YouTube-Video veröffentlicht hatte, in dem er seiner Community, seinen Stream-Moderatoren und seiner Frau für ihre Unterstützung während der fünfeinhalb Jahre dankte, die er damit verbracht hat, Spiele vor der Kamera zu spielen. In dem erwähnten Video erklärte er den Grund für sein Ende, wobei der Hauptgrund darin bestand, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte. Als Familienvater mit zwei kleinen Kindern und einigen Tieren, um die er sich kümmern muss, erklärte er, dass sich sein Leben verändert habe, seit er sich die Ziele gesetzt hat, um seinen Dauerstream fortzusetzen.

CohhCarnage gibt jedoch nicht auf, doch er ändert seinen Zeitplan sehr. Er plant immer noch, täglich zu streamen, aber er wird sich eine Auszeit nehmen, wenn er es braucht, mit ein paar Wochen bis zu einem Monat Vorankündigung an die Zuschauer seines Streams. Wer sich sein Dankesvideo selbst ansehen will, schaut hier vorbei.