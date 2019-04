Surviving Mars kriegt Green Planet-Erweiterung

Paradox Interactive und Haemimont Games haben mit Green Planet die zweite umfangreiche Erweiterung für das Survival-Aufbauspiel Surviving Mars angekündigt. Die Green Planet-Erweiterung verleiht uns die Kraft, den Roten Planeten durch Terraforming bewohnbar zu machen. Daneben gibt es eine Vielzahl an Verbesserungen im Bereich der Core-Gameplay-Experience, darunter neue Stufen im Mid- bis Late-Game für strategische Tiefe. Green Planet wird im zweiten Quartal 2019 auf PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Und ein frischer Trailer zeigt das Terraforming bereits in Aktion.

Die Green Planet-Erweiterung beinhaltet eine große Auswahl an Gameplay-Features, die das Leben auf dem Roten Planeten ermöglichen. So können beispielsweise Grünflächen auf der Marsoberfläche angebaut werden, um eine Atmosphäre zum Atmen zu erzeugen. Außerdem lassen sich Landschaftsbau-Tools einsetzen, um die Oberfläche den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Mit Green Planet verfolgen Haemimont Games und Paradox Interactive ihr Vorhaben, die Core-Gameplay-Experience für alle Spieler weiter zu verbessern. Zudem gibt es ein kostenloses Update, welches zusammen mit der kostenpflichtigen Expansion verfügbar sein wird.