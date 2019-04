Malerische Ausblicke aus Trine 4: The Nightmare Prince

Mit Trine 4: The Nightmare Prince wird das finnische Entwicklerstudio Frozenbyte noch in diesem Jahr auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch die Trine-Saga erweitern und wir haben uns vor einigen Wochen die ersten Abschnitte aus dem 2,5D-Adventure angeschaut. Die frischen Eindrücke könnt ihr in Ruhe in diesem Beitrag nachlesen, alle anderen bestaunen einen ansehnlichen Haufen Screenshots.