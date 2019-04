Sniper Elite V2 Remastered mit Termin und Grafikvergleich-Trailer

Rebellion hat den offiziellen Veröffentlichungstermin für Sniper Elite V2 Remastered auf Playstation 4, Xbox One, Windows PC und Nintendo Switch bekannt gegeben. Der mit Spannung erwartete Remaster des Klassikers aus dem Jahr 2012 wird am 14. Mai 2019 digital erscheinen. Boxed-Editionen von Sniper Elite V2 Remastered werden auch am 14. Mai für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein. Unten findet ihr noch einen frischen Grafikvergleich-Trailer, um die Änderungen zwischen Alt und Neu analysieren zu können.