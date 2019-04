Neuer Showdown-Modus Plunder in Red Dead Online Beta live

Der neueste Showdown-Modus der Red Dead Online Beta namens Plunder ist jetzt verfügbar. Bis zu 16 Spieler schließen sich in Teams zusammen und sammeln Vorräte an einem zentralen Ort, um sie zu ihrer Basis zurückzubringen - oder hecken eine Strategie aus, um sie aus der Basis eines gegnerischen Teams zu klauen.

In Plunder sind Ressourcen im Grenzland knapp bemessen. Arbeitet als Team zusammen, kämpft euch durch eure Gegner und schnappt euch die Vorräte an einem zentralen Ort, um sie anschließend zur Basis eures Teams zu bringen. Neben dem zentralen Ort habt ihr auch die Möglichkeit, die Beute durch einen listigen Plan aus der Basis eurer Gegner zu stehlen. Aber seid vorsichtig - sobald ihr die Beute aufgenommen habt, seid ihr für alle anderen Spieler sichtbar. Achtet darauf, dass eure Gesundheits-, Dead-Eye- und Ausdauer-Kerne möglichst gefüllt bleiben und verwendet Tonika, um sie zu vergolden, bevor ihr euch auf die Jagd nach den Paketen begebt. Nutzt teambasierte Dead-Eye-Fähigkeitskarten wie „Konzentriertes Feuer", die dafür sorgt, dass eure Teammitglieder etwas mehr Schaden verursachen, während euer Dead Eye aktiviert ist.

Händler in allen fünf Staaten haben in dieser Woche neue Bekleidung geliefert bekommen. Und als zusätzlicher Bonus sind in dieser Woche alle Mäntel, Holster, Stiefel & Handschuhe, die normalerweise für bis zu Rang 40 reserviert sind, für alle Spieler verfügbar. Ihr könnt euch also bis zum 15. April alle Klamotten für die höheren Ränge holen. Für Spieler mit einem höheren Rang werden der Turkmene, der Missouri Foxtrotter und Araber auf Rang 40 heruntergesetzt. Die Broschüren für hochexplosives Dynamit, Flinten-Brandschrot, explosive Flintengeschosse, Express-Explosivmunition und Dynamitpfeile werden auf Rang 60 gesenkt.