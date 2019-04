Moonlighter schafft halbe Million und kriegt im Sommer dicken DLC

Moonlighter von Digital Sun und 11-Bit-Studios war 2018 ein Indie-Liebling und feiert nun einen wichtigen Meilenstein. Die Geschichte von Will, dessen täglicher Geschäftsbetrieb sein Geschäft floriert und dessen abenteuerliches Schicksal ihn dazu drängt, Dungeons zu erkunden und Monster zu erledigen für Loot, hat sich inzwischen über 500.000 Mal auf allen Plattformen verkauft, darunter PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch!

Das Action-RPG mit Roguelite-Elementen ist zuletzt auf Nintendo Switch erschienen und hat gerade dort fantastische Zahlen für den Indie-Publisher geschrieben. Moonlighter, das kürzlich den eShop in Japan erreichte, debütierte in der ersten Woche als Fünfter und trug dazu bei, insgesamt 150.000 verkaufte Exemplare zu erreichen.

Während sich die mobile Version von Moonlighter derzeit in der Entwicklung befindet und zahlreiche kostenlose Updates auf allen Plattformen im Spiel gelandet sind, arbeiten die Designer auch an einer brandneuen Ergänzung zur Erweiterung des Moonlighter-Universums! The Between Dimensions ist ein brandneues DLC-Set, das Moonlighter noch aufregender als je zuvor machen wird. Es ist als Sommerversion 2019 geplant und kommt für alle Plattformen. Es gibt neue Monster, einen interdimensionalen Dungeon voller Mini-Boss, eine Vielzahl neuer Waffen, Rüstungen, Ladengegenstände und Ringe. Außerden gibt es Trickwaffen, die uns besondere Kräfte gewähren, aber zu einem Preis! Diese neuen Waffen, die die Mechanik des Mondfeuers auf neue und erfinderische Weise verdrehen, werden Feinde bestrafen, könnten aber gleichzeitig knifflig für einen selbst sein.