EverQuest verdient heute mehr Geld als vor vier Jahren

EverQuest ist ein Onlinespiel, das seit zwei Jahrzehnten läuft, und die leitende Produzentin Holly Longdale hat mit uns auf der Game Developer Conference darüber gesprochen, wie sich das Spiel verändert hat und wie es in den letzten Jahren mit neuen Servern gewachsen ist.

"Die Bevölkerung, seit wir damit begonnen haben, diese Server zu betreiben, erst alle paar Jahre und jetzt jedes Jahr, ist die Population, die wir an Spielern haben, ist größer als im Jahr 2015, was bedeutet... jedes Jahr sind wir, wie weit gewachsen?!. Ich bin sicher, die Firma würde nicht wollen, dass ich das sage, aber wir verdienen jetzt mehr Geld als vor vier Jahren, und es ist diese Liebe zum Spiel, die Liebe zur Nostalgie", sagte sie.

Longdale fügte hinzu, dass das Team plant, das Spiel weiterhin zu unterstützen und das "kein Ende in Sicht ist. Es gedeiht, es geht ihm wirklich gut. Wir schauen immer in die Zukunft. Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten und versuchen, das Franchise jetzt weiterzuentwickeln, so dass es noch lange nicht vorbei ist."

Dieses Jahr markiert tatsächlich 20 Jahre seit dem Erscheinen des Spiels, und in einem Producer-Posting im Januar enthüllte Longdale, dass es viele Jubiläumsveranstaltungen im Spiel und im wirklichen Leben geben wird, wie ein Fan-Event, das wahrscheinlich im Sommer stattfinden wird. Hast du EverQuest je ausprobiert?