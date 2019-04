Nach über vier Jahren Entwicklung, von den Anfängen bei Kickstarter über die Suche nach einem Publisher in Form der Starbreeze Studios und der Aufgabe der episodischen Struktur bis hin zum Verlust des Publishers und der Notwendigkeit, das Spiel allein zu beenden, sind KeokeN Interactive und Mitbegründer Koen Deetman endlich bereit, das letzte Stück von Deliver Us The Moon: Fortuna zu liefern, das Tombaugh-Content-Update auf Steam.

Wir trafen Deetman beim European Game Showcase während der GDC in San Francisco, um über den "wahnsinnigen Tornado der Erfahrung", der die Entwicklung war, und die Pläne für Spin-offs, Konsolenversionen (die Gespräche sind im Gange und hat er eine Switch-Version angeteasert?!) und möglicherweise eine Fortsetzung zu sprechen. Schaut das komplette Interview unten an, das Tombaugh-Update ist noch nicht datiert, aber kommt "bald" via Steam.