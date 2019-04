Snooker 19 soll nächste Generation von Snooker-Simulation sein

Letzte Woche haben wir es in London geschafft, uns mit dem Studioleiter von Lab42, Simon Humphreys, zu treffen, um über den kommenden Titel Snooker 19 zu sprechen. Während des Interviews gab Humphreys uns einen Einblick in die Hoffnungen des Studios, als "wir uns daran machten, ein echtes authentisches Snooker-Erlebnis zu schaffen, etwas, das zugänglich ist und für jeden spielbar sein kann". Snooker 19 wird das erste offiziell lizenzierte Snookerspiel seit fast zehn Jahren sein und mit Top-Talenten gebaut. "Wir haben alle Topspieler, alle 124 von ihnen", sagte Humphreys, als er über die Spielervielfalt sprach.

Also, wie gestaltet ein Studio ein Snookerspiel der nächsten Generation? Humphreys glaubt, dass es in der Engine liegt: "Wir wollten ganz auf die nächste Stufe gehen, also musste man etwas Maßgeschneidertes entwickeln." Tatsächlich wollte das Studio die Engine wirklich auf die Probe stellen, also luden sie den hochrangigen Snookerspieler Sean Murphy ein, um sie an ihre Grenzen zu bringen.

Wer kein engagierter Snookerspieler sind, dem soll Snooker 19 auf der Reise helfen, einer zu werden. "Wir haben verschiedene Stufen des Zielziels von Anfängern, Profis und Meistern und sogar keine Zielzusatz für die wirklich Hardcore-Player da draußen", erklärte Humphreys. Er erklärte auch, dass die Kampagne ihre eigene Schwierigkeitsstufe hat und dass jeder einzelne Spieler eine Fertigkeitsstufe hat, die von seiner realen Platzierung abhängt. Snooker 19 wird am 17. April auf PC, PS4 und Xbox One starten und soll auch für Switch kommen.