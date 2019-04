Torkel Forner zeigt uns wettbewerbsorientierten Quest-Shooter The Cycle

Letzter Monat haben wir berichtet, dass Yager das neue Spiel The Cycle exklusiv im Epic Games Store veröffentlichen wird. Auf der Game Developer Conference sprachen wir mit Kreativdirektor Torkel Forner darüber, was das Spiel will und er nennt es einen "wettbewerbsorientierten Quest-Shooter". Der Entwickler ergänzt: "Wir versuchen, etwas Neues zu machen, es ist manchmal etwas seltsam, aber im Grunde genommen konkurriert man gegen andere, um Quests abzuschließen, und es gibt PvE, es gibt PvP, und man trifft diese Entscheidungen, wie man spielen will, wie man diese Dinge abschließen will. Willst du mit anderen Leuten oder gegen sie spielen? Also suchen wir und arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass du so spielen kannst, wie du es willst, um viele verschiedene tragfähige Strategien zu haben."

Dies alles basiert auf 20-minütigen Sessions und nicht auf einem MMO-Stil, wie Forner erklärt. "Du musst immer noch vorsichtig sein, und hoffentlich gibt es genug Spannung in den Momenten, in denen du andere Spieler triffst [...] Aber ja, es ist ein bisschen ein MMO-Feeling." Und: Klingt dieser Genre-Mix einzigartig?