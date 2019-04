Huawei P30 Pro im Quick-Look bei GRTV

Wir sind dafür bekannt, dass wir in unserer Quick-Look-Serie auch Gaming-Smartphones anschauen - und in dem Video unten werfen Magnus und Dóri einen Blick auf das Huawei P30 Pro, das Magnus seit einigen Tagen ausprobiert und sich damit beschäftigt, wie es sich anfühlt im Alltag. Das Video bietet Hintergrundinformationen darüber, was in diesem Jahr mit Smartphones allgemein passiert und wie das P30 Pro vorgestellt wurde, ganz zu schweigen von Funktionen wie KI, Kamera und mehr. Magst du eigentlich Huawei-Smartphones? Und hast du unseren Text zur Vorstellung des neuen Smartphones gelesen.