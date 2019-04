Japaner nach Todesdrohungen gegen Square Enix verhaftet

Es ist eine traurige Wahrheit, dass einige Studios, die die Wut von Videospielfans anziehen, immer wieder mal Morddrohungen von bestimmten Mitgliedern der Community erhalten haben. Von einem aktuellen Fall berichtet Livedoor News, die schreiben, dass in Japan ein 25-Jähriger verhaftet wurde, nachdem er angeblich Morddrohungen an Square Enix geschickt hatte. Der Bericht behauptet, dass die Droh-E-Mail am 5. Februar 2019 an das Büro des Entwicklers in Tokio geschickt wurde. In dem Mail wurde damit gedroht, die Mitarbeiter am nächsten Tag zu töten und ihnen gesagt, sie sollten sich vorbereiten. Die Sicherheit wurde daraufhin erhöht, und der als Pflegehelfer arbeitende Japaner in Folge der Drohung am 29. März verhaftet. Er habe gestanden, die E-Mail aus Wut verschickt zu haben, nachdem er rund 200.000 Yen (ca. 1600 Euro) für In-Game-Käufe eines Spiel des Studios ausgegeben hatte, ohne dabei einen von ihm gewünschten Gegenstand zu bekommen.