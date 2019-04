Morgen gibt's sechs neue Games für Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass-Abonnement-Service wächst ständig - und ein aktueller Tweet aus dem offiziellen Game Pass-Account zeigt, als würden wir morgen am 10. April sechs neue Spiele serviert kriegen. Welche das sind, ist aktuell noch unbekannt. Aber Microsoft hatte zuletzt einige Schwergewichte wie Fallout 4 und Just Cause 4 hinzugefügt, so dass wir mit nichts weniger als großen Ankündigungen rechnen.