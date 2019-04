Zweite Auflage vom Tetris 99 Online Grand Prix am Wochenende

Nintendo startet am 12. April den zweiten Tetris 99 Online Grand Prix. Das zweite Online-Turnier des beliebten Puzzle-Spiels erfährt dabei eine wichtige Regeländerung: Nicht nur der Sieg, auch hohe Einzelwertungen bringen Punkte (übrigens, wer heiße Tipps zur Verbesserung der eigenen Performance braucht, unser Profi-Guide zu Tetris 99 hilft bestimmt!).

Das neue Turnier startet am 12. April ab 15.00 Uhr und läuft bis zum 15. April um 8.59 Uhr. Man muss nun nicht unbedingt den ersten Platz erreichen, um Punkte zu sammeln. Auch alle, die in Einzelmatches nicht gewinnen, aber immer auf einem der vorderen Plätze landen, können am Ende in der Gesamtwertung ganz oben stehen. Wer an dem Event teilnimmt, kann Goldpunkte gewinnen, die sich im Nintendo-eShop eintauschen lassen.