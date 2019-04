Shippert Return of the Obra Dinn auch auf Nintendo Switch?

Lucas Pope hat viel Aufmerksamkeit für Papers, Please bekommen. Und auch Return of the Obra Dinn wurde sehr gut angenommen. Die Geschichte einer Schiffsbesatzung, die komplett verloren ging und die wir entwirren müssen, ist aktuell nur für PC erhältlich, aber als das britische Magazin Metro kürzlich mit Pope sprach, wurde die Idee einer Version für Nintendo Switch diskutiert. "Viele Leute fragen danach", sagte Pope. "Eigentlich war die erste Frage, nachdem ich es für Desktops veröffentlicht habe: Wann kommt es zu Switch? Also ist der Text an der Wand, schätze ich. Ich habe aber noch nichts Solides dafür herausgefunden."

Dies ist alles andere als eine Bestätigung dafür, dass das Spiel auf Nintendos Konsole kommt. Aber da Papers, Please auch auf Handheld verfügbar ist, ist es vielleicht ist es nicht allzu unvernünftig zu denken, dass Return of the Obra Dinn für Switch kommen könnte.

Die Idee einer VR-Version wurde ebenfalls diskutiert, wobei Pope sagte, dass er "daran interessiert ist, sich irgendwann einmal mit VR zu beschäftigen, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr damit verbracht. Es ist nur eines dieser Dinge in meinem Hinterkopf, die interessant erscheinen."