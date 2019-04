Liberated will Comic-Storytelling zum Leben erwecken

Atomic Wolf ist eine Partnerschaft mit L.inc und Walkabout Games eingegangen, um Liberated zu enthüllen, ein Spiel, das in der Pressemitteilung als "spielbare Technoir-Grafic-Novel " bezeichnet wird, die noch in diesem Jahr auf PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen wird.

"Classic Motion Comic Storytelling" mischt sich mit spielbaren Action-Sektionen, und das Spiel war Finalist beim SXSW Gaming Pitch Event 2019. In Liberated sehen wir eine Welt, in der die Behörden diverse Technologien zur Kontrolle der Bevölkerung einsetzen, einschließlich einer intensiven Überwachung von Standorten, Zahlungen und Social-Media-Aktivitäten.

Wir werden beide Seiten des Konflikts in vier Kapiteln sehen, einschließlich des Kampfes für die Freiheit. Und es wird Entscheidungen zu treffen geben, die die Geschichte verzweigen werden. Zu den spielbaren Abschnitten gehören Stealth, 2,5D-Jump'n'Run, Shootouts und mehr, die die beiden Medien vermischen, während wir zwischen diesen Sequenzen und dem Comic wechseln.

"Die Art und Weise, wie Technologie zur Unterstützung der Regierungskontrolle eingesetzt wird, hat sich im 21. Jahrhundert drastisch verändert, und wir wollten die Gefahren erforschen und schauen wohin sie anscheinend führt", sagte Marek Czerniak, Creative Director bei Atomic Wolf. "Liberated erforscht dies auf eine nuancierte, pragmatische Art und Weise, mit einer stilvollen Mischung aus bewegten Comics und Gameplay, die die Dinge flott und stilvoll hält!"