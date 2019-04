Easy-Modus für Sekiro: Shadows Die Twice am PC via Mod verfügbar

Die Debatte darüber, ob Sekiro: Shadows Die Twice und From Software-Spiele im Allgemeinen einen leichteren Schwierigkeitsgrad haben sollten, hat uns eine Weile begleitet. Und während Enthusiasten auf der ganzen Welt noch immer diskutieren, ist am PC bereits eine leichtere Schwierigkeitsstufe am Start. Benutzer Uberhalit hat eine Mod erstellt, über die Interessierte Einfach-Fans hier mehr lesen und die Mod auch herunterladen können. Die Mod bietet nicht nur viele zusätzliche Grafikoptionen, sondern auch einen optionalen Easy-Modus. Ist der aktiviert, wird die Geschwindigkeit des Spiels verringert, was es leichter machen soll, die Angriffe zu bestreiten und die Zeit zu ändern. Was denkst du über die Idee?