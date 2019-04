Live-Action-Trailer enthüllt Kitana für Mortal Kombat 11

Warner Bros. Interactive Entertainment und Netherrealm Studios haben heute den neuen Mortal Kombat 11 Live-Action-Trailer veröffentlicht, in dem Kitana als neuester, spielbarer Charakter enthüllt wird. Der Trailer spricht das universelle Thema an, dass jeder von uns einen Kämpfer in sich hat, der uns dazu drängt, für das einzustehen, woran wir glauben. Die 10.000 Jahre alte Prinzessin von Edenia wuchs in dem Glauben auf, Shao Kahns biologische Tochter zu sein und diente ihm als eine seiner tödlichsten Kriegerinnen. Als Kitana die Wahrheit erfuhr, kämpfte sie gegen Shao Kahns versuchte Eroberung des Erdenreichs und starb dabei. Nachdem sie als böse Wiedergängerin ihrer selbst neu belebt wurde, herrscht Kitana nun gemeinsam mit dem Wiedergänger Liu Kang über das Netherrealm und verfolgt die Vernichtung aller Reiche als ihr Ziel.