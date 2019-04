Wolfenstein: Youngblood für Switch im Handel ohne Cartridge

Wir haben erst kürzlich herausgefunden, dass Machine Games den Shooter Wolfenstein: Youngblood im Juli veröffentlicht. Und ähnlich wie bei Wolfenstein: The New Colossus wird das Spiel auch auf Nintendo Switch erscheinen. Aber nicht so ganz physikalisch. Wie das Amazon-Listing zeigt, steht dort: "Enthält einen digitalen Download-Code. Keine Cartridge enthalten". Will heißen: Man kriegt eine Packung fürs Regal, aber kein Modul. Und: Wie findet ihr die Strategie?