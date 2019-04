Bei der PAX East in Boston lernten wir etwas mehr über das bevorstehende Strategiespiel Warsaw kennen, das auf dem Warschauer Aufstand basiert. Es ist "einer der entscheidenden Momente in der polnischen Geschichte", sagte uns der Produzent Krzysztof Paplinski in dem Interview, das ihr unten anschauen könnt. Warsaw soll noch in diesem Jahr auf PC, PS4 und Nintendo Switch erscheinen.