US-Handelskommission veranstaltet Workshop zu Loot Boxen im Sommer

Die britische Regierung wird sich Zukunft genauer mit den Eigenheiten des Live-Service-Modells von Videospielen beschäftigen, da immer mehr Games dieses Prinzip aufgreifen und damit an die Gesetzesgrenzen verschiedener europäischer Verbraucherrechte stoßen. Großbritannien ist allerdings nicht der einzige Ort, an dem solche Bezahlmodelle untersucht werden. Die US-amerikanische Handelskommission, die Federal Trade Commission, hat diese Woche bekanntgegeben, dass ihre Schulungen zum Thema Loot-Boxes ab dem 7. August in öffentlichen Workshops stattfinden. In einer Pressemitteilung datierte FTC diese Workshops auf Anfang August. Mehrere Vertreter aus der Gaming-Industrie werden neben Mitgliedern der Handelskommission bei den Sitzungen in Washington erwartet.