World War Z: Trailer informiert über Gameplay-Systeme

In der Gaming-Industrie bekommen wir allmählich immer häufiger sogenannte "Overview"-Trailer zu Gesicht. Das sind kleine Videos, in denen die Entwickler in kompakter Form die aus ihrer Sicht interessantesten Gameplay-Mechaniken überblickhaft vorstellen. Saber Interactive hat diese Format für ihren kommenden Titel World War Z ebenfalls entdeckt, weshalb sie uns kürzlich ein actionreiches Video präsentiert haben. Waffen, Zombies und Koop-Geballer warten darin auf euch, das Spiel wird am 16. April für PC, Xbox One und PC veröffentlicht.