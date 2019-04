Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr erhält großes Update

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr erschien im Juni auf dem PC und im August auf der Konsole (PS4 und Xbox One), nun kündigen die Entwickler den Patch 2.0 an. Der neue Patch soll viele der Probleme lösen und das Feedback der Spieler umsetzen. Laut Neocore's Pressemeldung soll Patch 2.0 ''einige der Kernfeatures des Spiels, so wie das Fortschritt-System, Itemization, Loot und den Kampf grundlegend verändern.''

Hier findet ihr eine kleine Liste der Änderungen und neuen Features:



Schnelle, flüssige Spielerfahrung für alle drei spielbaren Klassen



Fortschritt-System von Grund auf neu aufgebaut



Story-Kampagne, Staffel 1 & 2 nun im Online-Koop spielbar (2-4 Spieler)



Loot-System ausgebaut und verbessert (Neue Item-Stufe, neue Item-Typen, neue Verzauberungen)



Crafting ausgebaut und verbessert



Neuer Endspiel-Modus



Weitere Verbesserungen



Der unten eingebettete Trailer präsentiert die Unterschiede zwischen den alten und neuen Kämpfen:

Patch 2.0 erscheint am 28. Mai, die Konsolenversion folgt ''ein wenig später''.