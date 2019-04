Skybound spricht über Fertigstellung von The Walking Dead: The Final Season

Nach einer schwierigen Entwicklung und der Schließung von Telltale Games, sind die Arbeiten an The Walking Dead: The Final Season nun abgeschlossen. In einem Interview mit GameSpot sprach der ehemalige Telltale Creative Director Kent Mudle und Skybound Games CEO Ian Howe über die Überleitung für das Projekt. Laut Howe war Skybound zu diesem Zeitpunkt ein sehr kleines Team.

''Ja, die Spieleabteilung von Skybound bestand aus fünf Leuten,'' erklärt er''Wir waren nicht mal ein Jahr alt und hatten noch unsere Stützräder dran. Ich meine, ich mache das schon seit einer langen Zeit, also wusste ich dass viel Arbeit auf der Publishing-Seite bevorstand. Telltale war ein sehr einfach zu verwaltendes Team, sie kamen gerade erst zurück und führten bereits ihre Arbeit fort. Das sagt für mich viel über die Charakter der Menschen dort aus, der Wille es zu Ende zu bringen. Unser Anteil war im Gegensatz zu der Arbeit die diese Leute leisteten nur minimal, der Fokus lag darauf all diese Leute zurück in einen Raum zu bringen, so dass sie die Möglichkeit hatten die Geschichte zu Ende zu bringen.''

''Es gab den Willen es zu beenden und Hingabe, um einige Jobs zu retten,'' fügte Howe hinzu. ''Diese Leute wurden ohne jegliche Abfindung gefeuert und gingen durch die Hölle - können wir irgendetwas tun? Zum Glück schafften wir es recht schnell etwas zusammenzustellen und ich ziehe meinen Hut für Telltale's Management, die alles dafür getan haben die Abmachung so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Um diesen Leuten zu helfen, ich denke das sollte man dabei nicht untergehen lassen.''

Im selben Interview fanden wir heraus, dass Episode 3 fast in der Mitte der Entwicklung ankam. Mit all den aufgenommenen Synchronsprecher-Aufnahmen und groben visuellen Stil, zu diesem Zeitpunkt wurde Telltale geschlossen. Skybound hatte bereits mit Telltale gesprochen bevor es geschlossen wurde, über den Plan das Spiel zu Ende zu bringen. Howe fügt hinzu dass der Plan, abgesehen von kleinen Berichtigungen, so fortgeführt wurde wie Telltale es gewollt hätte. Wir sprachen vor nicht all zu langer Zeit ebenfalls mit Mudle, dabei erzählte er uns dass sich das Ende für Clementine's Geschichte ''sehr zufriedenstellend anfühlte.''

Wie hat euch die finale Staffel gefallen?