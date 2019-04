R8 Games arbeitet seit einiger Zeit an Pacer (ehemals Formula Fusion), und jetzt steht der Hochgeschwindigkeits-Anti-Gravitations-Racer kurz vor der Fertigstellung. Das Spiel wurde am Wochenende auf der Rezzed gezeigt, wir haben Designer Carlton Gaunt getroffen, der uns die wichtigsten Features vorstellte.

"Pacer ist ein Anti-Gravitationskampf-Racer für bis zu zehn Spieler, und zielt darauf ab, viel von dem Anti-Gravitationsrennsportgefühl der alten Schule zu erwecken, wirklich hohe Geschwindigkeiten zu haben, wirklich schwere Schiffe zu haben, sehr geschickt zu sein. Also haben wir fünf Schiffe, wir haben vierzehn Strecken, und wir haben auch einen kompletten Garagenmodus, so dass ihr selbst bestimmen könnt, wie das Schiff fliegt. So kann das Beschleunigen, Drehen, Bremsen und sogar das Schweben im Antigravitationsverfahren über unser Garagensystem individuell angepasst werden. So kannst du fast ein Raumschiff erschaffen, das wirklich dein Spielstil ist, dein Weg zum Rennen."

Gaunt erklärt auch, wie das Kartensystem des Spiels funktioniert, um die Fahrt zu verbessern, und erklärt uns den Kampagnen- und Mehrspieler-Modus. Pacer ist auf dem Weg für PC, PS4 und Xbox One (mit 4K/60FPS auf PS4 Pro und Xbox One X), und erscheint hoffentlich gegen Ende Juni. Schauen euch das vollständige Interview unten an.