Klaus Lyngeled erklärt PSVR-Exklusivtitel Ghost Giant

Playstation VR hat es seit der Markteinführung im Oktober 2016 geschafft, respektable 4,2 Millionen Einheiten zu verkaufen. Wir haben kürzlich am Playstation VR Showcase teilgenommen und erlebt, dass viele interessante Titel auf dem Weg zur Plattform sind. Einer dieser Titel, den wir kürzlich auch auf der GDC ausprobiert sowie im Gespräch mit Kreativdirektor Klaus Lyngeled diskutiert haben, ist Ghost Giant. Lyngeled hat uns das Konzept und die Vision des Spiels erläutert.

Lyngeled spielte auch darauf an, dass das Spiel später möglicherweise auf weiteren VR-Plattformen veröffentlicht wird, vielleicht sogar als Nicht-VR-Spiel (obwohl ein Teil der Attraktivität zweifellos verloren wäre). Jenseits davon ist es in Stein gemeißelt, dass es am 16. April (digital) auf PS4 für PSVR startet, mit einer physischen Veröffentlichung am Ende des Monats.