Elena Riesen schwärmt über Fade to Silence

Fade to Silence ist der nächste Titel des deutschen Entwicklers Black Forest Games (Giana Sisters: Twisted Dreams) - und es ist ein Action-Abenteuer mit Überlebensmechanik, das bereits seit etwa 18 Monaten im Steam Early Access geschliffen wurde und nun am 30. April komplett auf PC sowie PS4 und Xbox One startet. Story Designerin Elena Riesen hat uns auf dem PAX East Showfloor in einem Gespräch über das Spiel unter anderen erklärt, warum Träume Teil der Erzählung sind. Schaut mal rein, wirklich schönes Interview und spannendes Spiel.