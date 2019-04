Streets of Rage, oder Bare Knuckle, wie es in Japan heißt, war ein zukunftsträchtiges Franchise während der Mega Drive-Ära. Ein brillanter Soundtrack zusammen mit harten Straßenkämpfen, die Final Fight ähneln, und denkwürdige Charaktere haben dem Game seinen Platz in der Spielegeschichte gesichert. Aber es ist 25 Jahre her, und schließlich bekommen wir ein viertes Spiel der Serie dank zweier französischer Indie-Teams, Lizardcube (Wonderboy III: The Dragon's Trap) und Guard Crush Games (Streets of Fury) und dem Verleger Dotemu (mit Segas Segen).

Auf der PAX East trafen wir uns mit Lizardcube Art Director Ben Fiquet und Guard Crush Games Tech Director Cyrille Lagarigue, um über das Vermächtnis der Originale und den Druck, etwas zu liefern, zu sprechen.

"Was wir tun wollen, ist zu versuchen, das Original zu respektieren und dieses Spiel auf 2019 zu bringen", sagt Fiquet. "Und was wir versuchen zu tun ist, eine schöne und interessante und spielerische Lösung zu haben, die den Originalen sehr ähnlich ist, aber etwas Neues an den Tisch bringt."

"Wir fühlen uns verantwortlich und die Fans verlangen viel", sagt Lagarigue. "Aber gleichzeitig ist es eine sehr glückliche Verantwortung, weil die Leute so glücklich sind, endlich eine Fortsetzung dieses Spiels zu haben oder ein Spiel mit diesen Charakteren zu spielen, die sie lieben, dass es ein echtes Vergnügen ist, die Chance und so viel Glück zu haben, an diesem Spiel zu arbeiten."

Es gibt kein klares Wort darüber, auf welchen Plattformen Streets of Rage 4 landen wird, wenn es später in diesem Jahr startet, aber laut Lagarigue werden wir es auf unserer Lieblingsplattform spielen können (vielleicht ist es an der Zeit, diesen Dreamcast zu entstauben, Sega-Fans!). Aber im Ernst: Dotemu neigt dazu, für PC und alle Konsolen zu veröffentlichen, es sei denn, es gibt eine Exklusivität, was das wahrscheinlichste Szenario ist.