No Man's Sky kriegt einen VR-Modus für PS4 mit dem Beyond-Update. Das im Sommer erscheinende Gratis-Update Beyond soll das bisher "ehrgeizigste Kapitel von No Man's Sky" eröffnen - und ein Teil davon ist der VR-Modus für PSVR, den Sony im State of Play-Livestream enthüllt hat. Weitere Details folgen in Kürze.