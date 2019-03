Arcade Mode bringt drei neue Spielmodi für We Happy Few

We Happy Few startete im vergangenen August und seitdem arbeitet ein Teil des Teams von Compulsion Games an neuen Funktionen und Verbesserungen der Lebensqualität für das Spiel, das in einer alternativen Version eines Englands der 1960er Jahre spielt. Während wir auf den Inhalt des Season Pass noch warten, wurden die neuesten Früchte ihrer Arbeit heute als Update 1.7 und insbesondere als Arcade-Modus veröffentlicht. Der Patch liefert drei neue Spielmöglichkeiten. Das Studio versprach auch, dass weitere Nachrichten über den Inhalt des Season Pass in Kürze folgen. In der Zwischenzeit findest du unten Details zu allen drei neuen Spielmodi.

Survival

Survival ist eine Rückkehr zur Überlebenserfahrung des Early Access, die für diejenigen von euch entwickelt wurde, die die Überlebenserfahrung in der Vergangenheit genossen haben. Wir müssen nach Nahrung, Wasser und Unterkunft jagen und alle Tarnung, Handwerk und Kampffähigkeiten nutzen, um so lange wie möglich in Wellington Wells zu bleiben.

Night's Watch

Night's Watch erweckt einen der gefragtesten Charaktere der Community zum Leben, so dass wir als berüchtigtster Bobby Constable Constable spielen können. Als Polizist und Mann von hoher Pflicht musst du alle dreckigen Downers durch einen schnellen Kampf außerhalb der Stadt halten und gleichzeitig sicherstellen, dass dir nicht die Freude ausgeht.

Sandbox

Sandbox ist ein nicht-narrativer/nicht-zielorientierter Spielmodus, der es uns ermöglicht, mit Systemen zur Welterzeugung und Spieloptionen zu experimentieren. Dies ist kein skillbasierter Modus, sondern ein ruhigeres Erlebnis, entwickelt für Spieler, die die Freiheit haben wollen, ihre eigene Version von Wellington Wells zu erstellen.