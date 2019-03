Exklusive Demo zu HoloLens 2 und erste Einschätzungen

Wir hatten neulich bei der MWC19 in Spanien die Möglichkeit, mit der gerade vorgestellten HoloLens 2 von Microsoft etwas herumzuspielen. Der weiterentwickelte Einstieg in die holografische Mixed Reality stand inklusive verschiedener Software-Demos zur Verfügung. Im folgenden Video, nach der obligatorischen Eye-Tracking und Handbewegungskalibrierung und nach der Einführung durch Technical Architect bei Bentley, Greg Demchak, erfassen wir unsere live kommentierte Vorschau-Session, um schließlich nach sechs Minuten eine Zusammenfassung mit frischen Gedanken zu geben.

Es wird darüber gesprochen, wie Bauunternehmen mit der 3D-Software von Bentley ihre .cad-Modelle über HoloLens 2 in Tisch- oder Originalgröße in den physischen Raum bringen können. Die Demo, die wir ausprobiert haben, war die erste, die es bis zu zehn Personen ermöglichte, an dem Modell in einer Art Multiplayermodus zu arbeiten.

Die Zeitachse der Konstruktion könnte durch Verschieben einer Stange im holographischen Raum vor- oder zurückgespult werden, was wir als sehr genau empfanden (mehr als das Übergeben an Arbeitskollegen oder das Drücken von Holo-Buttons). Am Ende des Videos teilen wir auch unsere Gedanken über Punkte wie Auflösung und Farbgebung, die Leichtigkeit des Geräts oder seinen kräftigen Preis von 3500 US-Dollar.