Es könnte einfach so aussehen, als würde Hideo Kojima uns alle Hinweise geben um ein etwas späteres Veröffentlichungsdatum von Death Stranding akzeptieren zu müssen als erwartet - und dann plötzlich enthüllt, dass das Spiel quasi abgeschlossen ist. Das scheint aber nicht zu sein, denn das Spiel ist bei weitem nicht so weit, wie viele dachten. Vor kurzem veröffentlichte Kojima nun eine Nachricht auf seinem japanischen Twitter-Account, in dem er darüber informiert, dass das Spiel jetzt eine "kritische Phase" in der Entwicklung erreicht, was bedeutet, dass die darüberliegende Struktur vollständig ist und dass sie jeden Tag Dinge entfernen und neue hinzufügen. Dies bedeutet jedoch auch, dass das Spiel weder abschließendes Debugging noch Q&A-Sitzungen sowie umfassendere Tests durchlaufen hat. Diese Phasen sind eine besondere Prüfung für jedes Studio, und meistens werden Spiele hier besonders verzögert. Daher dürfen wir kaum erwarten, dass Death Stranding noch in diesem Jahr erscheint.