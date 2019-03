Gerücht: Call of Duty 2020 spielt womöglich in Vietnam

Wir wissen noch nicht, was das diesjährige Call of Duty-Spiel ist, obwohl viele Berichte darauf hingewiesen haben, dass es Call of Duty: Modern Warfare 4 ist und dass das Spiel sowohl Zombies als auch Blackout über Bord wirft. Aber die Experten von GamingINTEL sind bereits zu den Spielen des nächsten Jahres übergegangen, von denen sie jetzt offensichtlich etwas mehr wissen. Sie haben neue Informationen zu den Spielen von 2020 über ihre Website mit der Behauptung, dass das Spiel in Vietnam oder "rund um den Pazifik" angesiedelt ist. Bekanntlich ist Entwickler Sledgehammer für dieses Spiel verantwortlich. Dem Bericht zufolge handelt es sich um ein weiteres historisches Call of Duty, aber darüber, ob sie beispielsweise Zombies und Blackout wieder einführen, ist nichts bekannt.