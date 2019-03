Sony zieht womöglich offline käufliche Download-Codes für Spiele aus Handel ab

In einer im Internet aufgetauchten Meldung <a href=https://twitter.com/Wario64/status/1109210884486754304?s=19">heißt</a> es, dass die Gamestop-Shops in den USA ein internes Memo erhalten haben, in dem geschrieben steht, dass Sony ab dem 1. April 2019 keine vollständigen digitalen Download-Codes für Spiele mehr an Einzelhändler (also nicht nur Gamestop) bereitstellen wird. Digitale Spiele werden erst nach diesem Datum direkt bei PSN erhältlich sein. Add-on-Inhalte und PSN-Guthaben-Karten sollen weiterhin im stationären Handel verfügbar sein. Sony hat die Sache aktuell noch nicht offiziell kommentiert. Was haltet ihr von der Entwicklung?