Phil Harrison: Stadia schafft locker Prügelspiele für Mainstream

Google hat kürzlich die Stadia-Streaming-Plattform vorgestellt, auf der es nicht möglich ist, Spieldateien herunterzuladen, sondern nur direkt zu streamen. Das damit verbundene Input-Lag bei der Signaleingabe vom Controller zum Spiel ist der Grund, warum einige Spieler besorgt sind darüber wie sich dies möglicherweise auf Genres auswirken wirkt, bei denen es von entscheidender Bedeutung ist, etwa bei Prügelspielen. Nun, Google-Top-Manager Phil Harrison meint, dass Stadia da eine befriedigende Erfahrung bietet. Es gebe schon mehrere Prügelspiele, die auf dem Weg seien für Stadia. In einem Interview mit Ars Technica sagte Harrison dazu:

"Wir haben ein paar führende Kampfspiele in der Entwicklung auf unserer Plattform. Ich respektiere voll und ganz, dass es eine Spitze dieser Pyramide gibt, die typischerweise Spieler sind, die Logo-T-Shirts in einem bequemen Gamer-Stuhl tragen, und sie investieren in Mauspads mit möglichst geringer Latenzzeit. Vielleicht werden wir diese Spieler nicht am ersten Tag erreichen. Aber ich denke, dass die ambitionierte Pyramide unterhalb der Spitzenprofis absolut für Stadia ist."