Noob Saibot als Kämpfer für Mortal Kombat 11 enthüllt

Jetzt mag er vielleicht wie eine unerfahrene KI klingen, aber Noob Saibot und sein charakteristischer Name haben eine unterhaltsame Hintergrundgeschichte. Es sind nämlich die Familiennamen der Serienschöpfer Ed Boon und John Tobias rückwärts geschrieben. Noch wichtiger ist, dass der alte Noob auch der ursprüngliche Sub-Zero ist. Und noch wichtiger ist, dass die Netherrealm Studios gerade bestätigt haben, dass der Kämpfer auf dem Weg zum Mortal Kombat 11 ist, wenn das Spiel am 23. April startet. Schau dir den passenden (und wie immer eher gewalttätigen) Trailer zum neuen alten Kämpfer unten an.