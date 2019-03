Gerücht: Zwei neue Modelle von Nintendo Switch im Herbst

Es ist fast ein Jahr her, seit das Wall Street Journal etwas Öl ins Gerüchtefeuer gegossen hatten, als sie behaupteten, dass Nintendo plane, irgendwann im Jahr 2019 einen stärkere Switch auf den Markt zu bringen. Deshalb war es etwas verwirrend, als wir andere Gerüchte hörten, wonach die japanische Firma tatsächlich an einer billigeren Switch arbeiten soll. Und nun könnten wir vielleicht wissen, warum es zwei verschiedene Berichte gab.

Das Wall Street Journal ist nämlich wieder am Spekulieren und behauptet nun, dass Nintendo tatsächlich an zwei neuen Nintendo Switch-Modellen arbeitet. Die stärkere Version soll "erweiterte Funktionen" bieten, die das Interesse von begeisterteren Spielern wecken sollen, aber trotzdem nicht so leistungsfähig sind wie die PS4 Pro oder Xbox One X. Sie werde etwas teurer sein. Und es gebe ein billigeres Modell mit weniger Funktionen, einschließlich der Entfernung der Joy-Con-Vibration nach Angaben der Teilelieferanten und Softwareentwickler, mit denen WSJ gesprochen hat. Dies ist angeblich als eine Art Nachfolger des Nintendo 3DS gedacht und richtet sich an die Gelegenheitsspieler da draußen.

Offensichtlich wurde noch keine dieser Versionen offiziell bestätigt. Es klingt aber so, als müssten wir nicht zu lange warten, um zu sehen, ob das alles so wahr ist oder nicht, denn Nintendo soll die beiden Konsolen auf der E3 2019 ankündigen und ein paar Monate später veröffentlichen. An welcher Edition wärst du am meisten interessiert, wenn es wahr wäre?