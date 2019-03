Hellboy-Charaktere als Kämpfer in Brawlhalla

Ubisoft arbeitet mit Lionsgate und Millennium Media zusammen, um zur Feier des kommenden Hellboy-Films die legendären Hellboy-Charaktere Nimue, Gruagach, Ben Daimio und Hellboy im April in die Liste der Brawlhalla-Kämpfer aufzunehmen. Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play-Plattform-Kampfspiel mit "mehr als 15 Millionen Spielern" (Ubisoft) auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

In Hellboy, dem auf den bildgewaltigen Werken von Mike Mignola basierenden Kinofilm, wird der legendäre Halb-Dämon-Superheld nach England beordert, um gegen ein Trio wütender Riesen zu kämpfen. Dort entdeckt er die Blutkönigin Nimue, eine auferstandene alte Zauberin, die danach dürstet, einen früheren Verrat zu rächen. Plötzlich in einem Konflikt zwischen dem Übernatürlichen und dem Menschlichen gefangen, ist Hellboy nun bestrebt, Nimue zu stoppen, ohne das Ende der Welt auszulösen. Lionsgate bringt den Film bundesweit am 11. April 2019 in die Kinos.