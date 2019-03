Gears 5 hat nun vollen Fokus von Entwickler The Coalition

Gears 5 wurde auf der letztjährigen E3 vorgestellt, und bereits hier haben Microsoft und der Entwickler The Coalition bekannt gegeben, dass es im Laufe des Jahres 2019 erscheinen wird. Einen genauen Termin kennen wir noch nicht. Der Entwickler hat jedoch auch begonnen, eine Reihe von Nebenprojekten zu starten und den Multiplayer-Bereich von Gears of War 4 zu aktualisieren. Aber jetzt hat das kommende Spiel die volle Aufmerksamkeit des Studios. In einem Blogbeitrag auf der offiziellen Website des Spiels schreibt das Studio, dass sie Gears of War 4 jetzt offiziell aktualisiert haben und sich nun vollständig auf Gears 5 konzentrieren, das in diesem Jahr veröffentlicht wird. "Es ist an der Zeit, sich von neuen Anpassungsinhalten und Ausrüstungspaketen in Gears 4 zu verabschieden, da das Team sich voll und ganz darauf konzentriert, Gears 5 zum besten Spiel zu machen", heißt es. Obwohl es nicht sofort den Anschein hat, dass das Spiel in etwa sechs Monaten zur Veröffentlichung bereit ist, hat nur ein kleiner Teil des Entwicklers noch an zusätzlichen Inhalten für Gears of War 4 gearbeitet.