Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffe werden im Internet seit geraumer Zeit eingesetzt, um Dienste oder Websites gezielt anzugreifen und offline zu bringen. Das passiert natürlich auch großen und beliebten Spielen wie Counter-Strike: Global Offensive oder Dota 2. Valve hat auf der Game Developer Conference (GDC) über genau jene DDoS-Angriffe gesprochen. Entwickler Kassidy Gerber sagte, dass diese Angriffe "passieren werden" und dass sie für diese Größenordnung von Spielen unvermeidlich sind. Gerber arbeitet in den Internet-Infrastrukturabteilungen von Valve und fügte hinzu, dass Entwickler "sowohl ihre Spieler als auch ihre Spielserver schützen müssen, da sie beide anfällig für Angriffe sind". Dies geschieht nicht nur mit Counter-Strike, sondern auch mit Dota 2, und Valve verfügt über Tools, die helfen, den Datenverkehr umzuleiten, IP-Adressen zu verstecken und vieles mehr. Was kann man eurer Meinung nach gegen DDoS-Angriffe tun?