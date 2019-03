Walmart soll an eigenem Game-Streaming-Service arbeiten

Wir berichten nicht oft über den Einzelhändler Walmart in unserer Branche (das riesige Datenleck bei Walmart Kanada mal aufgenommen, das damals Rage 2 und einiges anderes enthüllte), aber nun scheint es, als ob Walmart tatsächlich einen Spiel-Streaming-Dienst vorbereitet. Das zumindest behauptet ein Bericht von USgamer.

Das Gerücht kommt in der gleichen Zeit, in der Google seine eigene Streaming-Plattform namens Stadia enthüllte, und Nachrichten über Walmart-Pläne kommen aus angeblichen Quellen in der Nähe des Unternehmens. Es gibt nur wenige Details im Bericht, aber Walmart hat angeblich in diesem Jahr mit Entwicklern und Publishern über den Service gesprochen. Natürlich ist das alles mit so wenig Informationen und anonymen Quellen eher nebulös, zumal es unklar ist, ob es sich um solide Pläne oder nur Ideen handelt, die Walmart möglicherweise in der Zukunft erforschen könnte. Da Google jedoch ein großes Statement bei Stadia abgibt, sollte jeder, der daran denkt, in das Game Streaming einzusteigen, sehr vorsichtig sein. Glaubst du, Walmart könnte konkurrieren?