Die Ankündigung zu Borderlands 3 wird fürs Wochenende erwartet - aber eine andere Sache ist aufgetaucht, nämlich ein ESRB-Rating für Borderlands: Game of the Year Edition für PC, PS4 und Xbox One. In-Game-Käufe wurden ebenfalls bewertet - und dies wäre ein guter Zeitpunkt für die Veröffentlichung der aktualisierten Version, da es ein Jahrzehnt her ist, seit das Original 2009 auf den Markt kam.