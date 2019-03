Playstation zeigt Montag neuen State of Play-Livestream

Der Twitter-Account von Playstation Europe hat einen Livestream enthüllt, der uns am 25. März um 22 Uhr deutscher Zeit Software-Updates und Ankündigungen für die Playstation 4 und PSVR enthüllen will. Wie auf dem PlayStation Blog ausgeführt, ist dies nur die erste Episode dieses neuen Formats, das kommende Software, neue Trailer, Spielankündigungen und Gameplay zeigen wird. Wir werden im Laufe des Jahres 2019 weitere State of Play-Episoden sehen.

Dies scheint eine ähnliche Idee zu sein wie Inside Xbox und die Nintendo Direct-Livestreams, die kleinere Updates und Ankündigungen zwischen den großen Events wie der E3 bereitstellen (wobei Sony die US-Show in diesem Jahr trotzdem ausfallen lässt).