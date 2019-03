Rage 2 in Deutschland ungeschnitten mit 18er-USK-Rating

Rage 2 erscheint am 14. Mai 2019 zu 100 Prozent ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, Playstation 4 und PC. Die (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat den Titel mit einem „ab 18"-Alterskennzeichen klassifiziert („Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG."). Und es kommt noch besser: Die deutsche Version von Rage 2 wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in englischer Sprache spielbar sein. Netterweise hat uns Bethesda dazu noch einen ironischen Trailer gebastelt. Schaut rein.