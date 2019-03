Google Stadia fordert keine Exklusivität von externen Entwicklern

Google zeigte zur Stadia-Enthüllung als Beispiel Assassin's Creed Odyssey und demonstrierte die Technologie auch anhand andere zukünftiger Projekte wie Doom Eternal. Stadia will bekanntermaßen Spiele auf mehrere Geräte liefern, aber in einem Interview mit PCGamesN sagte Google VP Phil Harrison als Antwort zur Frage nach Exklusivdeals: "Wir verlangen nicht, dass Spiele exklusiv für unsere Plattform angeboten werden, so dass einige Spiele wie erwartet auf mehreren Plattformen erscheinen werden. Die Spiele, die wir selbst mit Stadia Games and Entertainment entwickeln, werden nur auf unserer Plattform verfügbar sein." Dieses Stadia Games Studio wird übrigens von niemand anderem als Jade Raymond geleitet, daher sollte es in sehr guten Händen sein, zumal sie auch mit anderen Entwicklern zusammenarbeiten werden, um die Technologie in Partnerstudios zu bringen.